Il tecnico del Bologna ha dichiarato di poter lasciare la città e ha confermato che il Napoli e altri club stanno valutando diversi allenatori. Dopo due stagioni alla guida del team, ha affermato che, se dovesse restare, l’obiettivo sarà la qualificazione in Conference League, considerandola una competizione adatta alla squadra. Non ha fornito dettagli sui piani futuri, ma ha lasciato intendere che la decisione sul suo eventuale addio o permanenza dipenderà da sviluppi futuri.

Il tecnico rossoblù al bivio dopo la sua seconda stagione a Bologna: “Ma se resto la Conference sarà l’obbiettivo, il vestito giusto per noi”. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate a Repubblica Bologna. Ecco le sue parole: “ Il Napoli la vuole davvero? Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire” L’intervista di Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano, questa è l’ultima intervista esclusiva da allenatore del Bologna o la prima del terzo anno rossoblù? “Ho appena letto da qualche parte che in serie A la vita media di un allenatore è 10,9 mesi (studio del Cies, osservatorio calcistico svizzero, ndr), la più corta nei 5 principali campionati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano: “C’è la possibilità che io non rimanga a Bologna. Il Napoli? So che guardano tanti allenatori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITALIANO CONFERENZA POST ROMA BOLOGNA:IMPRESA LA PAROLA GIUSTA PER QUESTA PARTITA...

Notizie e thread social correlati

Gli intoccabili di Conte: ecco chi vuole che rimanga a NapoliAntonio Conte ha comunicato le sue preferenze sul roster del Napoli in vista di un confronto con il presidente del club.

Fenucci conferma Italiano sulla panchina del Bologna, cambia il mercato degli allenatoriIl club ha confermato l’allenatore anche per la prossima stagione, indipendentemente dal raggiungimento di una coppa europea.

Temi più discussi: Sui testi generati dall’intelligenza artificiale. Verso un nuovo rapporto tra norma e uso?; 'Il talento italiano c'è, bisogna accompagnarlo'; Alberto Amodeo: Lo sport mi ha aiutato a trasformare una possibilità in un obiettivo da raggiungere; Il linguista Giuseppe Antonelli: Si parla bene l'italiano usando registri diversi. Serve una dieta linguistica varia tra libri, social, canzoni, fumetti e poi fermarsi a riflettere.

REPUBBLICA - Bologna, Italiano: Interesse del Napoli? Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori, avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, permanenza a Bologna? C’è anche la possibilità che io non rimanga ift.tt/FYO0WXb x.com

Trump, 'c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran'C'è la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimermi sulle tempistiche di ... quotidiano.net

Bologna, Italiano: Possibilità di qualificazione? Ecco chi vedo favoritoLe parole dell'allenatore dei rossoblù, Vincenzo Italiano, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma Mancano poco più di 24 ore al ritorno degli ottavi di finale ... gianlucadimarzio.com