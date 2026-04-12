Fenucci conferma Italiano sulla panchina del Bologna cambia il mercato degli allenatori

Il club ha confermato l’allenatore anche per la prossima stagione, indipendentemente dal raggiungimento di una coppa europea. La decisione è stata comunicata ufficialmente e potrebbe influenzare le mosse sul mercato degli allenatori. La permanenza del tecnico è stata annunciata nonostante le voci di possibili cambiamenti e le incertezze legate ai risultati sportivi. La squadra si prepara alla prossima stagione con questa scelta ormai definita.

Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere ancora sulla panchina del Bologna anche nel caso in cui la società rossoblu non dovesse riuscire a centrare la qualificazione ad una coppa europea. Bologna, arriva l’annuncio sul futuro di Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it Claudio Fenucci ha parlato in occasione dell’inaugurazione della mostra al Campus di calcio – Studenti del Bologna FC dall’Università alla città del futuro del Bologna, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Aston Villa che ha pregiudicato il cammino della formazione di Vincenzo Italiano in Europa League. “ Il mister ha un contratto con noi e siamo felici di proseguire il percorso insieme.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fenucci conferma Italiano sulla panchina del Bologna, cambia il mercato degli allenatori Bologna, l’amarezza del giorno dopo. Fenucci: "Ora obiettivo ottavo posto. Il futuro? Fiduciosi che Italiano resti»All’ora in cui a Birmingham prendono il thè, il Bologna gira il cucchiaino dentro un bicchiere di amarezza. Bologna, si chiude un mercato in chiaroscuro: l’analisi sulla squadra di Italiano e le prossime sfide che attendono i rossoblùBologna, si chiude un mercato in chiaroscuro: l’analisi sulla squadra di Italiano e le prossime sfide che attendono i rossoblù Mercato Inter, il...