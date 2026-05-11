Gli intoccabili di Conte | ecco chi vuole che rimanga a Napoli

Antonio Conte ha comunicato le sue preferenze sul roster del Napoli in vista di un confronto con il presidente del club. Secondo fonti vicine, il tecnico ha già deciso quali giocatori considera indispensabili per la squadra della prossima stagione, senza menzionare nomi specifici. La discussione si concentrerà sulla composizione della rosa e sulle strategie da adottare per il futuro. La riunione tra le parti è prevista a breve.

Antonio Conte ha le idee chiare sul futuro del Napoli. In vista del confronto con Aurelio De Laurentiis, il tecnico azzurro avrebbe già individuato i calciatori considerati fondamentali per costruire la squadra della prossima stagione. Un segnale forte, che conferma la volontà dell’allenatore di dare continuità al nuovo progetto iniziato in questi mesi L’obiettivo è evitare rivoluzioni inutili e ripartire da una base solida. Conte vuole mantenere nello spogliatoio quei giocatori che ritiene centrali sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. La società, dal canto suo, dovrà capire come muoversi sul mercato, cercando di accontentare le richieste del tecnico senza perdere equilibrio economico.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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