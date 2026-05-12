Sarri il Napoli resta alla finestra | il futuro si decide dopo la Coppa Italia

Il Napoli sta valutando Maurizio Sarri come possibile nuovo allenatore, ma ancora non ha preso una decisione definitiva. La squadra è in attesa di conoscere l’esito della finale di Coppa Italia, che potrebbe influenzare le scelte future. La società si sta concentrando sull’evento in programma e non ha annunciato ufficialmente cambiamenti in panchina. La decisione finale arriverà dopo la partita, quando saranno valutate tutte le opzioni disponibili.

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