Sarri il Napoli resta alla finestra | il futuro si decide dopo la Coppa Italia
Il Napoli sta valutando Maurizio Sarri come possibile nuovo allenatore, ma ancora non ha preso una decisione definitiva. La squadra è in attesa di conoscere l’esito della finale di Coppa Italia, che potrebbe influenzare le scelte future. La società si sta concentrando sull’evento in programma e non ha annunciato ufficialmente cambiamenti in panchina. La decisione finale arriverà dopo la partita, quando saranno valutate tutte le opzioni disponibili.
Che il Napoli stia pensando a Maurizio Sarri come possibile successore di Antonio Conte non è più un segreto. Il club di Aurelio De Laurentiis valuta il cambio in panchina e, attualmente, la prima scelta potrebbe essere proprio il grande ex. Le voci attorno al tecnico toscano si fanno sempre più insistenti, ma prima c’è una finale di Coppa Italia da giocare. Napoli su Sarri: discorso rimandato. La Lazio ha vissuto una stagione complicata dopo il blocco del mercato estivo. Sarri e i suoi hanno fatto il possibile, ma alla fine rischiano di rimanere fuori dalle competizioni europee anche l’anno prossimo. L’unica speranza resta la finale di Coppa Italia contro l’Inter.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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