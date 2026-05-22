Conte-Juventus arriva l’annuncio a sorpresa sul futuro dell’allenatore
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli al termine della partita di domenica. L’allenatore dovrà decidere se prendersi un anno di pausa o se accettare subito una nuova proposta. La decisione del tecnico sarà comunicata nei prossimi giorni, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito al suo futuro professionale. La notizia ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi.
Antonio Conte è pronto a dire addio al Napoli dopo l’ultima partita di domenica con l’allenatore che dovrà decidere se fermarsi per un anno o accettare da subito una nuova chiamata. Juventus, spunta Conte per la panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it Il nome del tecnico è stato accostato spesso alla nazionale italiana che, durante il mese di giugno, dovrà ufficializzare il nuovo CT. Negli ultimi giorni, però, complice il ko della Juventus in casa contro la Fiorentina che ha di fatto condannato la squadra bianconera a sperare in un miracolo sportivo per raggiungere la Champions League, si parla di lui anche per la Juve. A confermare le voci... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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