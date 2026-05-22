Conte-Juventus arriva l’annuncio a sorpresa sul futuro dell’allenatore

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli al termine della partita di domenica. L’allenatore dovrà decidere se prendersi un anno di pausa o se accettare subito una nuova proposta. La decisione del tecnico sarà comunicata nei prossimi giorni, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito al suo futuro professionale. La notizia ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

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