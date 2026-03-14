Napoli Conte dà un indizio importante sul suo futuro | le parole del tecnico

Il tecnico del Napoli ha lasciato un’indicazione sul suo possibile futuro, affermando di aver firmato un contratto di tre anni al momento dell’arrivo in città. Le sue parole suggeriscono che il suo impegno con la squadra sia legato a questa durata, senza ulteriori dettagli sulle intenzioni future o eventuali cambiamenti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, senza altri commenti in merito.

“Io quando sono arrivato a Napoli, ho firmato un contratto per 3 anni e quindi il progetto sarebbe un progetto di 3 anni. È inevitabile che ogni anno, come l'anno scorso, ci siamo poi seduti con il presidente in maniera molto serena a fare delle valutazioni e cercando di discutere e di capire dove andare. Quindi lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera molto serena”. Così Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, ha risposto a una domanda sul suo futuro al Napoli. “Tutti sanno benissimo che comunque io a Napoli sto bene, mi trovo bene e al tempo stesso è giusto poi fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti e continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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