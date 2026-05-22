Nel 2027 Italia ultima per crescita e prima per debito in Ue Consumi e investimenti deboli

Secondo le previsioni, nel 2027 l’Italia si posizionerà all’ultimo posto tra i paesi dell’Unione Europea per crescita economica, mentre sarà al primo posto per livello di debito pubblico. Attualmente si trova in terzultima posizione, superata da Irlanda e Romania, ma nel prossimo quinquennio si prevede un peggioramento della situazione economica. I dati indicano che i consumi e gli investimenti nel paese risultano deboli e contribuiscono a questa proiezione negativa.

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