Nel 2027 Italia ultima per crescita e prima per debito in Ue Consumi e investimenti deboli
Secondo le previsioni, nel 2027 l’Italia si posizionerà all’ultimo posto tra i paesi dell’Unione Europea per crescita economica, mentre sarà al primo posto per livello di debito pubblico. Attualmente si trova in terzultima posizione, superata da Irlanda e Romania, ma nel prossimo quinquennio si prevede un peggioramento della situazione economica. I dati indicano che i consumi e gli investimenti nel paese risultano deboli e contribuiscono a questa proiezione negativa.
Terzultima quest’anno, davanti a Irlanda e Romania, ultima nel 2027. Le nuove previsioni di primavera della Commissione europea sulla crescita riportano l’ Italia in coda alla classifica del Vecchio continente l’anno prossimo, nonostante l’attenuazione dello choc inflazionistico causato dalla guerra in Iran che nel 2026 porterà l’i nflazione al 3,2% con pesanti (ulteriori) ripercussioni sul potere d’acquisto degli stipendi. In compenso la Penisola conquisterà il primo posto su un altro versante, non invidiabile: sarà prima per debito in rapporto al pil, superando la Grecia con un 139,2%. L’esecutivo Ue ha rivisto al ribasso le stime del Pil per l’Italia al +0,5% nel 2026 rispetto al +0,8% delle scorse previsioni economiche autunnali e contro lo 0,6% inserito dal governo nel Documento di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Le stime Ue gelano l'Italia, ultima per crescita e prima per debito pubblico
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