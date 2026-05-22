Ue Meloni bocciata | prima per debito ultima per crescita

La discussione sulla deroga al patto di stabilità ha portato a una votazione in cui il governo italiano è stato bocciato dalla Commissione europea. La questione riguardava l’autorizzazione a staccare un pagamento supplementare di circa 14,9 miliardi di euro, destinato a coprire i costi energetici cresciuti negli ultimi mesi. L’esito del voto ha evidenziato il confronto tra le posizioni nazionali e le decisioni prese a livello comunitario. L’Italia si trova tra le nazioni con il più alto livello di indebitamento pubblico e tra le ultime per crescita economica.

Poveri, ma bellici La Commissione Ue: Italia ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. Costretta all’austerità che congela gli investimenti e la spesa sociale. La prossima settimana la risposta di Bruxelles alla deroga sul patto di stabilità. Oggi il Consiglio dei ministri proroga il taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Meloni in equilibrio impossibile tra l'aumento della spesa militare e i costi del caro-energia Poveri, ma bellici La Commissione Ue: Italia ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. Costretta all’austerità che congela gli investimenti e la spesa sociale. La prossima settimana la risposta di Bruxelles alla deroga sul patto di stabilità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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