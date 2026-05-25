Le temperature in Italia hanno superato la media stagionale, con l’anticiclone che ha portato un’ondata di caldo intenso. Il cielo sopra la penisola si presenta senza nuvole e il silenzio opprimente che lo accompagna preannuncia una fase di caldo estremo. Le condizioni meteorologiche attuali indicano un cambiamento del clima, con temperature elevate che durano da diversi giorni. La situazione si mantiene stabile, senza segnali di precipitazioni o raffreddamenti imminenti.

Il cielo sopra la nostra penisola non è più lo stesso, e il silenzio opprimente che precede le ore più torride sembra annunciare un cambiamento ormai irreversibile nel volto del nostro clima. Quello che un tempo veniva percepito come un passaggio stagionale prevedibile si è trasformato in una sfida costante, capace di mettere a dura prova la resilienza delle nostre città e l’equilibrio dei nostri ecosistemi. La tensione che avvertiamo nell’aria non è solo fisica, ma riflette una crescente inquietudine collettiva di fronte a una natura che sembra aver perso i suoi ritmi millenari. Le dinamiche che governano l’atmosfera sopra l’Italia stanno mutando profondamente, alimentate da movimenti d’aria che stazionano sul continente con una persistenza senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto l’afa: l’anticiclone spinge le temperature oltre la media

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