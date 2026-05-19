Un improvviso rialzo delle temperature sta interessando l’Italia, grazie a un anticiclone che porta aria subtropicale e sole intenso. Le temperature si avvicineranno ai trenta gradi a partire da mercoledì, con punte più elevate previste nel fine settimana nelle zone del Centro-Nord. Questa ondata di caldo si farà sentire su molte regioni, creando condizioni tipiche dell’estate. Le previsioni indicano un progressivo aumento delle temperature nei prossimi giorni, con condizioni di stabilità atmosferica su gran parte del paese.

Roma - Sole e aria subtropicale porteranno un netto rialzo termico da mercoledì, con picchi estivi attesi soprattutto nel fine settimana al Centro-Nord. L’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario dopo una fase segnata da instabilità e temperature spesso contenute. Da mercoledì 20 maggio l’anticiclone subtropicale inizierà a rafforzarsi sull’Europa centrale, estendendo gradualmente la propria influenza anche sulla Penisola. All’interno di questa struttura di alta pressione affluiranno correnti più calde, destinate a far salire progressivamente i valori termici. Il tempo diventerà in prevalenza stabile e soleggiato, con giornate via via più calde soprattutto al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo improvviso sull’Italia, l’anticiclone spinge le temperature verso i trenta gradi

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