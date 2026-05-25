Oggi l’Italia dell’hockey ghiaccio affronta la Slovenia in una partita decisiva ai Mondiali Top Division 2026. La sfida, della durata di un’ora, determina la possibilità di mantenere il livello massimo nel torneo. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e streaming, con orario e programma disponibili sul sito ufficiale. La vittoria permetterebbe all’Italia di rimanere nel massimo livello internazionale, mentre una sconfitta potrebbe comportare l’eliminazione o il declassamento.

Oggi per l’Italia dell’hockey ghiaccio ai Mondiali Top Division 2026 è “Il Giorno”. In 60 minuti, quelli che servono per vincere (non oltre), il Blue Team si gioca la possibilità di rimanere al massimo livello planetario, in una sfida da tutto o niente contro la Slovenia. Il punto ottenuto, pur perdendo agli shoot out contro la Danimarca, ha dato morale a Trivellato e soci per la sfida odierna: in programma alle ore 20.20 alla BCF Arena di Friburgo contro i balcanici. Come seguire la partita in tv o streaming? Tutte le partite dei Mondiali Top Division saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Slovenia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming

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