Italia-Slovacchia oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming
Oggi si disputa una partita valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, con l’Italia che affronta la Slovacchia nel Girone B. La nazionale italiana, reduce dalla gara di ieri contro il Canada, si prepara a scendere di nuovo in campo. La sfida si svolge in un orario stabilito e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Il match rappresenta il secondo impegno della squadra italiana nel torneo.
Dopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai Mondiali di Top Division 2026: Fadani e soci saranno di scena contro la Slovacchia, in un nuovo match del Girone B. Si gioca alla BCF Arena di Friburgo, dalle ore 12.20, contro una squadra che in tutti i tornei a cui partecipa è sempre in grado di recitare il ruolo da “mina vagante” e che ha iniziato il suo cammino iridato con una vittoria battendo 2-1 la Norvegia. Slovacchia favorita, l’Italia sa di avere di fronte un’altra avversaria tostissima – non ai livelli dei nordamericani -, ma non per questo vuole partire battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights: Slovakia vs Italy | 2026 1A
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