Italia-Slovacchia oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa una partita valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, con l’Italia che affronta la Slovacchia nel Girone B. La nazionale italiana, reduce dalla gara di ieri contro il Canada, si prepara a scendere di nuovo in campo. La sfida si svolge in un orario stabilito e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Il match rappresenta il secondo impegno della squadra italiana nel torneo.

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Dopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai Mondiali di Top Division 2026: Fadani e soci saranno di scena contro la Slovacchia, in un nuovo match del Girone B. Si gioca alla BCF Arena di Friburgo, dalle ore 12.20, contro una squadra che in tutti i tornei a cui partecipa è sempre in grado di recitare il ruolo da “mina vagante” e che ha iniziato il suo cammino iridato con una vittoria battendo 2-1 la Norvegia. Slovacchia favorita, l’Italia sa di avere di fronte un’altra avversaria tostissima – non ai livelli dei nordamericani -, ma non per questo vuole partire battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Highlights: Slovakia vs Italy | 2026 1A Sullo stesso argomento Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe hockeyitalia21.com/2026/05/14/mon… x.com LIVE Italia-Canada 0-6, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: nordamericani incontenibili. Azzurri comunque coraggiosi, ora la SlovacchiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Canada, ... oasport.it Italia-Canada oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, programma, streamingDopo tanta preparazione e attesa, il momento del debutto è arrivato. L'Italia esordisce ai Mondiali di Top Division 2026 di hockey ghiaccio, tornando ... oasport.it