L’Atalanta si gode altre due scommesse | le maglie della nazionale per Palestra e Ahanor

L’Atalanta annuncia che due suoi giocatori sono stati convocati in Nazionale, indossando le maglie azzurre. La chiamata riguarda due atleti della rosa che parteciperanno alle prossime competizioni internazionali. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori commenti o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte.

Bergamo, 26 marzo 2026 – Un’altra doppia soddisfazione azzurra per l’ Atalanta. Oltre all’orgoglio di ospitare stasera, nel proprio stadio, l’ Italia impegnata nello spareggio per i Mondiali contro l’ Irlanda del Nord, nel club nerazzurro ci sono altre due valide ragioni per festeggiare, per il doppio esordio azzurro di Marco Palestra, 21 anni compiuti da tre settimane, e di Honest Ahanor, 18 anni compiuti da un mese. I due gioielli nerazzurri stasera faranno la loro prima apparizione in azzurro, in campo o in panchina: il laterale milanese di Buccinasco, classe 2005, è alla p rima convocazione nella nazionale maggiore d el ct Gattuso, mentre il terzino di Aversa classe 2008 e’ alla sua prima assoluta in maglia azzurra con la Under 21 allenata da Baldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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