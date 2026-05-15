E-commerce l’Italia accelera verso i 148 miliardi entro il 2030 Si compra sempre più per uno slancio emotivo e sempre meno per un reale bisogno

L’e-commerce in Italia continua a espandersi, con una previsione di raggiungere 148,5 miliardi di dollari di fatturato entro il 2030, secondo le stime di una società di ricerca di mercato. Il settore registra un tasso di crescita annuo del 18,9 per cento. Negli ultimi anni si osserva un aumento degli acquisti motivati da impulsi emotivi, mentre gli acquisti legati a esigenze concrete sono in calo. La crescita si accompagna a una fase di maturità del mercato nazionale.

L’ e-commerce italiano continua a crescere e si prepara a entrare in una nuova fase di maturità. Secondo le stime di Grand View Research, il mercato nazionale raggiungerà entro il 2030 un fatturato di 148,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo del 18,9 per cento. Un’accelerazione che conferma come il commercio digitale non sia più soltanto un canale alternativo di vendita, ma una componente strutturale dell’economia e dei consumi nel Paese. La crescita italiana si inserisce in un contesto globale estremamente dinamico che, secondo Statista, supererà i 5 trilioni di dollari entro il 2030, con circa 4 miliardi di utenti online. Ma se fino a pochi anni fa la competizione si giocava soprattutto su prezzo, logistica e assortimento, oggi il focus si sta spostando sempre più sull’esperienza dell’utente. 🔗 Leggi su Open.online

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