Ben Gvir al Monte del Tempio ' mi sento il padrone di casa'

Il ministro della Sicurezza Nazionale si è recato sul Monte del Tempio, dove ha pregato e dichiarato di sentirsi il padrone di casa in un video diffuso online. Ha inoltre affermato di continuare a sollecitare il primo ministro affinché adottasse ulteriori iniziative in quella zona. La visita e le dichiarazioni sono state riportate da vari siti di informazione, attirando l’attenzione sull’evento.

Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir ha pregato sul Monte del Tempio e in un video diffuso dal sito ha affermato: "Oggi mi sento il padrone di casa", aggiungendo "continuo a sollecitare il primo ministro a fare sempre di più. Dobbiamo andare ancora oltre, sempre più in alto". Lo scrive il Times of Israel. In base a un accordo consolidato, gli ebrei possono visitare il complesso, ma non pregarvi, poiché è amministrato dal Waqf giordano, un ente religioso musulmano. Ben Gvir rivendica da tempo il diritto di preghiera per gli ebrei sul sito e sue precedenti visite hanno suscitato aspre condanne nel mondo arabo....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ben Gvir al Monte del Tempio, 'mi sento il padrone di casa' Ben Gvir prega sul Monte del Tempio e sfida le autorità arabe: “Qui mi sento padrone”Nel giorno in cui JD Vance fa ritorno negli Stati Uniti dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, Israele riprende a bombardare il sud del... Leggi anche: Israele, il ministro Ben Gvir brinda e festeggia per l’approvazione della legge sulla pena di morte