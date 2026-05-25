Nell’ultimo anno e mezzo, l’esercito israeliano ha condotto operazioni militari in Siria. Questi interventi sono stati poco discussi rispetto alle conseguenze più gravi registrate nella Striscia di Gaza e in Libano. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle azioni o sui danni causati. Le operazioni sono state riportate come parte di attività militari nella regione senza ulteriori approfondimenti pubblici.

Delle operazioni militari compiute dall’esercito israeliano in Siria nell’ultimo anno e mezzo se n’è parlato poco, oscurate da quelle, dalle conseguenze ben più gravi, nella Striscia di Gaza e in Libano. In quel periodo Amnesty International ha fatto ricerche su quanto avvenuto nella Siria meridionale, esattamente nel governatorato di Quneitra, all’interno della fascia di sicurezza gestita dalle Nazioni Unite. L’ 8 dicembre 2024, il giorno della caduta del precedente governo siriano guidato da Bashar al-Assad, le forze armate israeliane hanno attraversato le Alture del Golan, territorio occupato da Israele dal 1967 e illegalmente annesso nel 1981, sono entrate in tre località del governatorato, hanno effettuato incursioni nelle abitazioni e ordinato ai residenti di lasciare l’area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, ancora altri crimini di guerra. Questa volta in Siria

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