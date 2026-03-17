Joe Kent è un veterano delle forze speciali, noto per aver servito come Green Beret e successivamente aver lavorato per la CIA. Ora si dedica alla politica, opponendosi a Donald Trump. La moglie di Kent è morta in Siria, evento che ha attirato l’attenzione sui conflitti legati a Israele. La sua carriera include anche ruoli di rilievo nel settore della sicurezza e della difesa.

Washington, 17 marzo 2026 – La lunga carriera nelle Forza Speciali – gli eroici Green Beret – poi il salto nella Cia e l’ingresso in politica. Joe Kent, 46 anni ad aprile, è il personaggio del momento. Rimasto per 8 mesi a capo del centro per l'antiterrorismo americano, oggi si è dimesso perché non più in linea con la politica estera di Trump. Come moltissimi Maga, l’entrata in guerra degli Usa al fianco di Israele con i bombardamenti in Iran sta facendo prendere le distanze dal tycoon. "Non posso sostenere la guerra in Iran. È iniziata su pressione di Israele e della lobby americana ”, ha spiegato Kent. Ma come è passato da sostenere ‘The... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Joe Kent, il veterano Maga che si oppone a Trump. La moglie caduta Siria: “Morta in una guerra provocata da Israele”

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Tutto quello che riguarda Joe Kent

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