Si parla di un possibile ritorno di Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi, questa volta non come concorrente ma come conduttrice. La showgirl, che ha già partecipato al reality in passato, potrebbe assumere un ruolo diverso nel programma. La notizia circola tra le indiscrezioni del settore televisivo, senza conferme ufficiali al momento. La decisione finale non è ancora stata comunicata dagli organizzatori.

Non più concorrente, ma possibile volto alla guida del reality. Belen Rodriguez potrebbe tornare all’Isola dei Famosi, questa volta nelle vesti di conduttrice. È questa l’indiscrezione che sta circolando con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore, rilanciando il nome della showgirl argentina per la prossima edizione del programma. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un ritorno simbolico proprio nel format che contribuì a lanciarla al grande pubblico. Il retroscena: Mediaset valuta un cambio alla conduzione. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, Mediaset starebbe valutando concretamente il nome di Belen per la conduzione del reality. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Isola dei Famosi, spunta il nome di Belen Rodriguez: possibile ritorno da conduttrice

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