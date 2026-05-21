Si diffondono nuove indiscrezioni sulla prossima edizione de L'Isola dei Famosi, con voci che indicano la presenza di Caroline Tronelli nel cast. Nel frattempo, si parla di una reazione di Stefano De Martino a questa possibile partecipazione, mentre si fanno anche ipotesi su un ritorno di Belen Rodriguez come conduttrice. Le informazioni non sono state ufficializzate, ma circolano già nel mondo dello spettacolo e dei media.

Caroline Tronelli sarebbe tra i nomi scelti per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Intanto emergono retroscena sulla reazione di Stefano De Martino e sul possibile ritorno di Belen Rodriguez alla conduzione. In questi giorni gli autori de L'Isola dei Famosi stanno lavorando alla formazione del cast della prossima edizione del reality. I primi provini per i futuri naufraghi sono già iniziati, anche se la data di partenza del programma non è stata ancora fissata ufficialmente. Tra i profili individuati ci sarebbe anche quello di Caroline Tronelli, diventata nota al grande pubblico per la relazione con Stefano De Martino. Caroline Tronelli verso L'Isola dei Famosi Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Caroline Tronelli potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi, Stefano De Martino trema: dopo Belen arriva un'altra ex

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