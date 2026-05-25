Belen Rodriguez ha reagito con lacrime dopo aver appreso che Mediaset ha deciso di non farle più condurre l’Isola dei Famosi. La showgirl si è mostrata molto colpita dalla notizia, mentre i vertici dell’emittente hanno comunicato ufficialmente la decisione. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della scelta. La decisione ha suscitato reazioni tra i fan e i media, che hanno seguito con attenzione la vicenda.

Belen Rodriguez non ha preso male ma malissimo la decisione dei vertici Mediaset di non farle più condurre l’Isola dei Famosi. Il drammatico racconto. La notizia del giorno, dalle pagine di Chi, ha già fatto il giro di web e social: Pier Silvio Berlusconi ha bocciato Belen preferendole un altro nome, leggi Selvaggia Lucarelli, in rampa di lancia nella galassia di Cologno Monzese. La showgirl argentina ha appreso la notizia sabato 23 maggio in mattinata. Un fulmine a cielo sereno visto che tutti la davano per certa all’Isola e lei stessa ne aveva parlato ospite di Antonella Clerici nel mezzogiorno di Rai1. “Se condurrò io L’Isola dei Famosi? Mi piacerebbe molto farla perché l’ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, mi piacerebbe tanto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: BELEN IN LACRIME PER IL NO DI MEDIASET. LA REAZIONE CHOC

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Il Mistero del Letto Sdotto: Belen Rodriguez Rompe il Silenzio

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