Un corposo gruppo di cittadini di fede islamica ha partecipato in massa alle ultime elezioni a Venezia, spostandosi con pullman dedicati. Le autorità preoccupate per possibili brogli hanno segnalato un rischio elevato di irregolarità, evidenziando un quadro che considerano inquietante. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente la situazione, mentre si attendono sviluppi sulle verifiche relative alle procedure di voto.

Le elezioni a Venezia hanno regalato un quadro che chi vigila sulla sicurezza, definisce inquietante. La mobilitazione è stata impressionante, con decine e decine di macchine messe a disposizione della comunità islamica locale per portare alle urne i propri elettori. Da casa al seggio e poi di nuovo a casa, con «autisti» dedicati che dovevano accertarsi che nessuno fuggisse da quello che loro ritenevano un dovere imprescindibile. I candidati bengalesi sono sette, tutti in quota Pd, e la comunità su cui possono contare è di circa 14mila persone. Ma va considerato che, in generale, la popolazione di fede islamica, tra Mestre e Venezia, supera quota 30mila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Islamici al voto in massa. Pullman di Allah. A Venezia è rischio brogli

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