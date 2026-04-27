A Venezia, il Partito Democratico ha inserito sei candidati bengalesi nelle proprie liste per le prossime elezioni comunali, con il segretario regionale che corre per la carica di sindaco. Sono stati distribuiti santini elettorali in lingua bengalese, e alcuni manifesti mostrano riferimenti alla fede islamica. La campagna si svolge nel contesto di un'attenzione crescente alle comunità straniere presenti in città.

Sono sei i candidati bengalesi che il Partito Democratico ha presentato nelle sue liste per le comunali di Venezia, dove ha candidato come sindaco il suo segretario regionale, Andrea Martella. I candidati sono Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afay e Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Favaro Veneto. La comunità bengalese è una delle più numerose a Venezia e da tempo chiede e si sta impegnando, raccogliendo fondi come durante la festa di fine Ramadan, per la costruzione di una moschea a Mestre che dovrebbe sorgere sul terreno di un’ex falegnameria in via Giustizia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Venezia, il Pd punta sui candidati bengalesi: santini elettorali nella loro lingua e voto «in nome di Allah»

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