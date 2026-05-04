Il leader della Lega ha annunciato di non voler sostenere candidati islamici nel suo partito, affermando che chi indossa il velo o promuove Allah nel materiale elettorale non rappresenta la formazione politica. Due persone della comunità islamica si erano candidate a Vigevano, ma sono state escluse dalla lista ufficiale, in quanto non condividono gli ideali del partito. La decisione ha suscitato reazioni e commenti nel mondo politico locale.

I due rappresentanti della comunità islamica, candidati a Vigevano «non rappresentano la Lega e chi li ha candidati ha sbagliato»: lo ha detto con chiarezza il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a Milano chiudendo con un secco e fragoroso no il caso delle candidature islamiche nelle liste della Lega a Vigevano. Il numero uno del Carroccio è intervenuto sulla questione esprimendo senza mezzi termini il proprio dissenso per una scelta che ha messo a rumore la base e i vertici locali di Via Bellerio, chiusi nel riserbo fino all’intervento del leader, che ha definitivamente sciolto – e senza riserve – la prognosi politica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stop di Salvini ai candidati islamici con la Lega: “Sbagliato includerli. Chi usa il velo o inneggia a Allah nel volantino non ci rappresenta

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