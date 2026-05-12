Riduce un altro giovane in fin di vita 16enne accusato di tentato omicidio per un pestaggio in stazione
Un giovane di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia di Ravenna con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo è coinvolto in un episodio di pestaggio verificatosi in stazione, al termine del quale una persona è rimasta gravemente ferita e si trova in condizioni molto serie. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e l’identificazione degli altri possibili coinvolti.
La Polizia di Ravenna ha fermato un ragazzo di 16 anni, residente in città, con l’accusa di tentato omicidio. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di domenica 5 maggio, dopo l’aggressione avvenuta la sera precedente nell’atrio della stazione ferroviaria. La vittima, un giovane.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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