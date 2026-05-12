Riduce un altro giovane in fin di vita 16enne accusato di tentato omicidio per un pestaggio in stazione

Un giovane di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia di Ravenna con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo è coinvolto in un episodio di pestaggio verificatosi in stazione, al termine del quale una persona è rimasta gravemente ferita e si trova in condizioni molto serie. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e l’identificazione degli altri possibili coinvolti.

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