Pisa 12enne aggredita da una coetanea nei bagni della scuola | si indaga sui motivi

Una ragazza di 12 anni è stata aggredita da una coetanea nei bagni della scuola. L'episodio si è verificato intorno alle 10, durante l'ora di educazione fisica in palestra. La scuola ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell'aggressione e capire cosa abbia portato alla situazione. La ragazza ferita è stata assistita immediatamente e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Il fatto si è verificato intorno alle 10, mentre era in corso l'ora di educazione fisica in palestra. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata invitata con una scusa dalla coetanea a raggiungerla nel bagno degli spogliatoi. Quando le due si sono ritrovate faccia a faccia, sarebbe partita la lite e poi l’aggressione, con la studentessa che sarebbe stata colpita con più fendenti con un paio di forbici Terribile episodio di violenza nelle scuole.Una 12enne è stata ferita da una coetanea con un paio di forbici. L’aggressione è avvenuto nell’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci”, in provincia di Pisa, con la giovane che è stata prontamente soccorsa e trasportata all’ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pisa, 12enne aggredita da una coetanea nei bagni della scuola: si indaga sui motivi Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Leggi anche: Pisa, 12enne ferita con le forbici da coetanea nei bagni della scuola Si parla di: 12enne ferisce una coetanea con forbici in scuola del Pisano. Pisa, 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici, grave episodio in una scuola mediaL'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto ... fanpage.it Pisa, 12enne ferisce una coetanea al collo con le forbici in una scuola mediaSecondo una prima ricostruzione, le due minorenni sarebbero state coinvolte in una discussione in palestra degenerata rapidamente. Una delle due ragazzine avrebbe invitato la compagna a seguirla in ... tg24.sky.it