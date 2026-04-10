Pisa 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuola

Una ragazza di 12 anni è stata colpita al collo con delle forbici da un’altra studentessa nei bagni di una scuola in provincia di Pisa. L’incidente è avvenuto a Castelfranco di Sotto, e la vittima è stata soccorsa e medicata nelle vicinanze dell’istituto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e raccogliere eventuali testimonianze.

In provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. L’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di un litigio tra le due dopo l’ora di educazione fisica. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La ragazza ferita è stata ricoverata in ospedale in condizioni giudicate non gravi. La responsabile dell’aggressione, di cui ancora non si conoscono i motivi, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuola Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezioneAncora un episodi di violenza di cui è protagonista un minorenne, ancora un articolo di cronaca di scrivere un per reato compiuto da un’adolescente... Ragazzina aggredita a colpi di forbici da una coetanea, choc alla scuola mediaCastelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – Momenti di paura nella scuola media di Castelfranco, dove si è verificata una gravissima aggressione...