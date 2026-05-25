Iren lancia Idee in Azione a Piacenza | fino a 25mila euro per progetti di sostenibilità

Il comitato territoriale Iren di Piacenza ha lanciato "Idee in Azione", una call aperta a scuole, università, associazioni, enti del terzo settore e cooperative sociali per finanziare progetti di sostenibilità ambientale e sociale nella provincia. Le candidature sono aperte dal 25 maggio al 25. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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