A Manfredonia fino a 3.500 euro per i ragazzi che vogliono trasformare le idee in progetti

A Manfredonia è aperto un bando rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni interessati a sviluppare idee in progetti concreti. La partecipazione prevede un finanziamento massimo di 3.500 euro. La scadenza per presentare le domande è fissata all’8 aprile. Per chi desidera candidarsi, è disponibile un link dove trovare ulteriori dettagli e modulistica.

Puoi proporre un evento, un progetto artistico, un’iniziativa di volontariato o un’attività che abbia un impatto positivo sulla città. Non è solo un finanziamento: è un percorso che ti accompagna, ti sostiene e ti aiuta a rendere concreta la tua idea. Abbiamo previsto anche uno sportello dedicato, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 in piazza del Popolo, al pianterreno del municipio, proprio per aiutarti passo dopo passo nella presentazione del progetto. Con questo percorso vogliamo dare fiducia ai giovani perché sono loro i protagonisti, oggi, della crescita della nostra città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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