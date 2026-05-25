Ireland Baldwin è incinta | l’unica figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin che ha altri 7 eredi aspetta il secondogenito Il video di Amicait

Da amica.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ireland Baldwin, figlia di due attori noti, è in attesa del suo secondo bambino con il compagno André Allen Anjos, noto come RAC. La notizia è stata resa pubblica attraverso un video pubblicato su un sito di gossip. Ireland è l’unica figlia di una delle coppie più famose di Hollywood negli anni Novanta e ha già un altro figlio. Il bimbo in arrivo sarà il secondo per la coppia.

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Ireland Baldwin è incinta. L’unica figlia di Alec Baldwin  e  Kim Basinger, una delle coppie d’oro di Hollywood negli anni Novanta, aspetta il secondo figlio con il compagno André Allen Anjos, musicista noto con il nome d’arte RAC. Ireland Baldwin è incinta. L’attrice trentenne è già mamma di Holland, una bambina nata nel maggio del 2023, e su Instagram ha rivelato che la famiglia presto si allargherà. Il video condiviso mostra i preparativi della coppia per l’arrivo del secondogenito, tra tutine, biberon e pillole per dormire meglio che prendono il posto di una bottiglia di vino. GUARDA LE FOTO Kelly McGillis, Kim Basinger e le altre: le 50 attrici più hot dei super hot Anni 80. 🔗 Leggi su Amica.it

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Ireland Baldwin Pregnant with Baby No. 2 with Boyfriend RAC

Video Ireland Baldwin Pregnant with Baby No. 2 with Boyfriend RAC

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