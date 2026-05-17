Hilaria e Alec Baldwin stanno frequentando una terapia di coppia a causa della differenza di età tra loro. La donna ha affermato che, nel loro caso, l'età non è soltanto un numero. La coppia affronta questa questione pubblicamente, ma non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle dinamiche interne o sui risultati delle sessioni. La discussione sull’age gap si inserisce nel contesto delle relazioni sentimentali in cui le differenze di età vengono spesso affrontate pubblicamente.

41 anni lei, 67 lui: Hilaria e Alec Baldwin si sono trovati a fare i conti con la differenza di età nel loro matrimonio che dura da ben tredici anni e durante il quale hanno accolto sette figli. «Non credo che l'età sia solo un numero, almeno nella nostra situazione» ha detto Hilaria Baldwin in una recente intervista rilasciata a Caroline Stanbury per il podcast Uncut and Uncensored. L'attrice ha poi continuato: «A volte è una questione di flessibilità, altre volte significa che dobbiamo fare un po' di terapia». Questione delicata e mai completamente destigmatizzata nel discorso comune, le coppie che hanno una notevole differenza di età si trovano oggi ad affrontare numerosi ostacoli interni ed esterni alla relazione, tra cui il giudizio altrui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hilaria e Alec Baldwin sono in terapia di coppia per la differenza di età: oggi l’age gap è ancora un problema?

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Alec & Hilaria Baldwin: 26-Year Age Gap is 'Major Issue' In Therapy | NYC VIBE

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