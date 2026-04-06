Olivia Munn ha condiviso i dettagli riguardanti il suo possibile ruolo in 30 Rock, dove avrebbe interpretato il personaggio di Avery Jessup, partner di Alec Baldwin. Tuttavia, l'attrice ha spiegato che l’ingaggio non si è concretizzato a causa di una decisione legata alla sua età, ritenuta troppo giovane per la parte. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche dell’attrice.

Olivia Munn ha rivelato i dettagli del mancato ingresso nel cast di 30 Rock, dove avrebbe dovuto interpretare Avery Jessup, la partner sentimentale di Alec Baldwin. L’attrice, oggi 45enne, ha spiegato come una decisione basata sull’estetica abbia cambiato la sua traiettoria professionale nel 2010. Il processo di selezione è stato caratterizzato da un’altalena di decisioni durata diversi giorni. Inizialmente a lei era stata comunicata l’assegnazione del ruolo, ma dopo due giornate di attesa è emerso che Alec Baldwin non la riteneva adatta per via di un aspetto troppo giovanile. L’incertezza è proseguita per altri due giorni, durante i quali la produzione ha tentato di confermarle il viaggio verso il set previsto per il sabato successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olivia Munn, il “no” di Alec Baldwin: “Troppo giovane per 30 Rock

GLAY, la leggenda del J-rock non è finita: dopo 30 anni i giganti del rock giapponese tornano con “Dead Or Alive”Nel racconto della musica giapponese contemporanea esistono alcune traiettorie che coincidono quasi perfettamente con la trasformazione di un’intera...

L’anima dei Rockets: "Il nostro space rock arrivato troppo presto"Quelle di tempo e spazio sono illusioni percettive, costruzioni della mente in cui i Rockets impigliano mezzo secolo di storia tra i solchi Some...

Olivia Munn e il dolcissimo segreto per affrontare i momento bui del cancro: piccoli gesti come questo mi hanno tirata su ogni volta [FOTO]L’attrice Olivia Munn ha condiviso su Instagram un momento toccante con suo figlio di due anni, Malcolm, riflettendo sul suo difficile percorso di guarigione dal cancro al seno. La star di 43 anni, ... cinematographe.it

Olivia Munn e la sua battaglia contro il cancro: una testimonianza di speranza e resilienzaOlivia Munn ha condiviso una notizia sconvolgente il 13 marzo 2024: è stata diagnosticata con il cancro. L’attrice, nota per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, ha deciso di aprirsi sui social ... ecodelcinema.com