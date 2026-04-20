Dybala gratis è il colpo che può cambiare la Serie A

Dybala non giocherà più con la maglia della Roma e sono arrivate diverse proposte dall’estero. Tuttavia, il suo percorso potrebbe continuare in Serie A, dove ci sono interessi da parte di vari club italiani. La decisione sul suo prossimo club, però, non è ancora ufficiale. L’attaccante argentino è attualmente senza contratto e la sua scelta potrebbe influenzare il mercato italiano nelle prossime settimane.

Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni» Palestra all’Inter? L’esterno del Cagliari esce allo scoperto, ha parlato così del suo futuro! Ecco cosa ha detto Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Gabbia meglio di un’equazione matematica: torna lui, il Milan vince e fa clean sheet! I numeri della sua stagione nascondono questa grande verità Palestra all’Inter? L’esterno del Cagliari esce allo scoperto, ha parlato così del suo futuro! Ecco cosa ha detto Infortunio Holm: sospiro di sollievo in casa Juventus dopo lo stop con il Bologna.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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