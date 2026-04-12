Ungheria al voto il colpo di scena che può cambiare tutto | Orbán trema davvero?

Alle prime luci dell’alba, in Ungheria, si sono aperte le urne per le elezioni nazionali, con gli elettori chiamati a scegliere tra diverse forze politiche. La tornata elettorale si svolge in un clima di grande attesa, con il primo ministro in carica che affronta una sfida significativa. La giornata si svolge senza incidenti e con una partecipazione che, fino a metà mattina, sembra in linea con le precedenti consultazioni.

All’alba, quando la città ancora sbadiglia e il caffè è l’unica certezza, in Ungheria si è aperta una giornata che ha il sapore della resa dei conti. Non è “solo” un’elezione: è una scelta di direzione, di clima, di futuro. E c’è una sensazione nell’aria, difficile da ignorare. Da una parte il potere che dura da anni e che molti descrivono come sempre più duro, dall’altra un avversario che fino a poco tempo fa sembrava impensabile come vero pericolo. Eppure, oggi, il nome che rimbalza ovunque è uno: Péter Magyar. Seggi aperti, tensione alta: cosa si decide davvero. I seggi hanno aperto alle 6 del mattino: gli elettori devono decidere se confermare ancora Viktor Orbán e il suo partito di destra, Fidesz, dopo 16 anni di governo, oppure voltare pagina affidandosi a Tisza, la forza guidata da Magyar.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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