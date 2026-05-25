Il presidente del Napoli sta valutando candidati per la panchina anche all’estero, secondo quanto riferito. Tra le possibilità ci sono allenatori stranieri, mentre la decisione finale non è ancora stata presa. La ricerca si concentra su profili che possano succedere all’attuale tecnico. Non ci sono ancora annunci ufficiali o conferme sui nomi in corsa. La scelta dipende da valutazioni interne e dalle disponibilità dei candidati.

La ricerca del nuovo allenatore del Napoli potrebbe portare anche fuori dall’Italia. Tra i profili valutati dal club azzurro c’è infatti Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth apprezzato per identità di gioco e personalità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome dell’allenatore spagnolo è entrato nelle riflessioni della società per il dopo Antonio Conte. Una soluzione affascinante, ma non semplice da concretizzare, anche per la posizione contrattuale del tecnico con il club inglese. Aurelio De Laurentiis continua dunque a valutare più scenari. Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri restano tra i nomi monitorati, ma la possibile pista estera non va esclusa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Iraola idea per la panchina: De Laurentiis guarda all’estero

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