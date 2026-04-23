Da settimane si diffonde in città la voce di una rottura tra il presidente del club e l’allenatore. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo. La notizia si inserisce in un clima di tensione che coinvolge le parti interessate, senza ancora ufficializzazioni o comunicazioni ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

Il dado è tratto secondo il Corriere della Sera che mette nero su bianco quello che a Napoli si mormora da settimane. La separazione tra Antonio Conte e il Napoli non è un’ipotesi di mercato è una decisione “finanche condivisa”. Parola chiave, condivisa. Non subita, non imposta: voluta da entrambe le parti. Conte non riconosce più il progetto Napoli. Il quotidiano milanese racconta di un allenatore che, dopo due stagioni, sente che il progetto del club di De Laurentiis non è più nelle sue corde. Non è solo il richiamo della Nazionale — dove Conte sa di poter essere fra i candidati — ad agitare le sue notti. “Il richiamo della Nazionale è forte per il tecnico leccese: ci è già stato e sa di poter essere fra i candidati, ma non è soltanto questo ad agitare le sue notti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La separazione tra Conte e De Laurentiis è un’idea «condivisa»

CT Italia: le parole di Conte e la risposta di De Laurentiis

Notizie correlate

L’idea di mercato del Napoli determinerà l’esistenza della sintonia tra Conte e De Laurentiis (Corsport)Ci sarà identità di vedute tra Conte e De Laurentiis? Molto dipenderà dal prossimo mercato, scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Leggi anche: Tensione tra De Laurentiis e Conte? Ombre sul futuro

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lukaku, è gelo anche con Conte: a giugno sarà addio, il Napoli spera nel Mondiale; Nazionale, c'è anche Max: Allegri ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...; Nazionale, che rebus in panchina: Allegri in pole su Conte?; Braccio di ferro tra De Laurentiis e Conte? I due gradirebbero separarsi – TMW.

Conte lascia il Napoli: C’è la RomaDa quando Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno aperto alla possibilità del ritorno sulla panchina dell’Italia la sensazione che il tecnico salentino possa lasciare il Napoli dopo due anni si fa ... asromalive.it

Conte Napoli, cresce l’attesa per l’incontro con ADL: la separazione resta una possibilità. Le ultimeConte Napoli, le strade fra il tecnico salentino e i partenopei potrebbero separarsi magari già nelle prossime settimane. Le ultime novità ... juventusnews24.com

Non sono solito scrivere recensioni sui libri che leggo ma Il Conte di Montecristo meriti uno strappo alla regola. Rimasto per anni impilato nella mia libraia ad aspettare che mi decidessi a leggerlo, complice le 1100 pagine scritte in stile bugiardino da farmaco, - facebook.com facebook

Conte all'attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella» x.com