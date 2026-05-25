Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario Schira
Un intermediario ha proposto l’allenatore Andoni Iraola al Napoli come possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina.
Andoni Iraola è uno dei nuovi nomi accostati al Napoli per prendere il posto di Antonio Conte in panchina. Il tecnico spagnolo ha raggiunto la qualificazione in Europa League con il Bournemouth ed è in scadenza di contratto con il club inglese. Stamani la Gazzetta ha lanciato questa notizia riguardo all’allenatore classe 1982. Iraola offerto al Napoli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X: Andoni Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario la scorsa settimana. L’allenatore spagnolo lascerà il Bournemouth dopo la storica qualificazione in Europa League. Andoni #Iraola has been offered to #Napoli by an intermediary last week. The spanish coach will leave #Bournemouth after the historical qualification to Europa League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Andoni #Iraola è stato offerto al #Napoli da un intermediario la scorsa settimana. L'allenatore spagnolo lascerà il #Bournemouth dopo la storica qualificazione in Europa League. @NicoSchira x.com
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