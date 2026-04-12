Napoli-Manchester United non c’è due senza tre | è stato offerto agli azzurri!

Il Napoli ha ricevuto un’offerta per Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano di proprietà del suo attuale club. L’intermediario Jorge Mendes ha proposto il giocatore agli azzurri, sfruttando i rapporti con il Manchester United, che ha già avuto incontri con il club partenopeo in passato. La trattativa sembra essere in fase preliminare, e non sono stati ancora definiti dettagli sulle modalità di eventuale trasferimento.

Manuel Ugarte nel mirino del Napoli: Jorge Mendes offre il centrocampista uruguayano agli azzurri per l’estate, sfruttando il rapporto consolidato con il Manchester United. Ugarte proposto a tre club italiani: la mossa di Mendes. Come rivela il giornalista Nicolò Schira, l’agente portoghese ha presentato il profilo del mediano al Napoli insieme a Juventus e Milan per la finestra estiva. Mendes ha monitorato direttamente il giocatore durante Uruguay-Algeria, confermando l’interesse concreto nel posizionarlo in Serie A. La proposta agli azzurri non è casuale: tra il Napoli e il Manchester United i rapporti sono ottimi, che facilita le trattative per il trasferimento temporaneo o definitivo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Manchester United, non c’è due senza tre: è stato offerto agli azzurri! Il centrocampista del Manchester United Jack Fletcher è stato squalificato per sei partite per insulti omofobici2026-03-04 14:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Jack Fletcher del... Manchester United in campo stasera: la caccia ai tre punti per un tifoso specialeUna curiosa dinamica nata sui social ha assunto contorni di vera epopea calcistica.