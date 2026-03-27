Romelu Lukaku ha deciso di non partecipare alle partite amichevoli con il Belgio negli Stati Uniti, preferendo continuare gli allenamenti. Il calciatore è rientrato da alcune settimane da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tutta la prima parte della stagione. Secondo fonti, l’attaccante lascerà il club dopo i Mondiali.

Romelu Lukaku ha deciso di non disputare le amichevoli con il Belgio negli Stati Uniti per continuare ad allenarsi, dopo essere rientrato da poche settimane da un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per tutta la prima parte di stagione. L’attaccante belga, però, è voluto restare nella sua terra natale a ottimizzare la sua preparazione fisica, cosa che ha infastidito il Napoli, che invece lo aspettava a Castel Volturno. Lukaku-Napoli, sarà addio a fine stagione?. Gli azzurri lo hanno avvisato che se non tornerà entro martedì, sarà messo fuori rosa; è possibile gli sia inflitta anche una multa. Come riportato da Nicolò Schira su X: La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sta per finire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Schira: Lukaku andrà via da Napoli dopo i Mondiali

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