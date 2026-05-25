Iran-Usa Trump frena | Accordo vicino ma non c’è fretta

Donald Trump ha affermato che un accordo tra Stati Uniti e Iran è vicino, ma ha anche sottolineato che non c’è fretta nel concluderlo. Le negoziazioni tra le due parti sono ancora in corso e non sono stati definiti i termini finali dell’accordo. La dichiarazione suggerisce una certa cautela e una volontà di procedere con calma, senza accelerare il processo. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla conclusione di un’intesa tra le due nazioni.

(Adnkronos) – L'accordo tra Stati Uniti e Iran ancora non c'è. Nel 'gioco dell'oca' di Donald Trump, si torna improvvisamente indietro di qualche casella. Se l'intesa sembrava imminente tra sabato e domenica, secondo le dichiarazioni e i post del presidente americano, ora si riparte dalle trattative sui dettagli relativi al nodo già noto: il programma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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