Iran-Usa Trump frena | Accordo vicino ma non c’è fretta

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Donald Trump ha affermato che un accordo tra Stati Uniti e Iran è vicino, ma ha anche sottolineato che non c’è fretta nel concluderlo. Le negoziazioni tra le due parti sono ancora in corso e non sono stati definiti i termini finali dell’accordo. La dichiarazione suggerisce una certa cautela e una volontà di procedere con calma, senza accelerare il processo. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla conclusione di un’intesa tra le due nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – L'accordo tra Stati Uniti e Iran ancora non c'è. Nel 'gioco dell'oca' di Donald Trump, si torna improvvisamente indietro di qualche casella. Se l'intesa sembrava imminente tra sabato e domenica, secondo le dichiarazioni e i post del presidente americano, ora si riparte dalle trattative sui dettagli relativi al nodo già noto: il programma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Video Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Notizie e thread social correlati

Usa-Iran, accordo vicino ma resta il nodo nucleare: Trump annuncia la svolta, Teheran frenaGli Stati Uniti e l’Iran sono vicini a un accordo, ma il nodo nucleare resta irrisolto.

Trump: "I negoziati procedono". C'è l'ok di Khameni all'accordo, ma l'Iran frena: "Usa fanno ostruzionismo"Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che è stata finalizzata una bozza di accordo con l'Iran.

Temi più discussi: Media: annuncio accordo Usa-Iran in poche ore e subito in vigore; Iran-Usa, Trump frena nel 'gioco dell'oca' per l'accordo: c'è un ostacolo; Iran verso nuova proposta di pace, Trump frena i raid: Buone chance di accordo; La routine di Trump. Frena l'impeto con l'Iran su pressione degli alleati arabi, ma solo 2-3 giorni.

iran usa iran usa trump frenaAxios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'- Donald Trump ha avuto questa mattina una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sull'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il presidente sta seriamente valu ... ansa.it

IL PUNTO = Iran: Trump frena speranze su un accordo rapidoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web