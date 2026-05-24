Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che è stata finalizzata una bozza di accordo con l'Iran. Secondo quanto dichiarato, l'Iran ha dato il suo assenso, ma ci sono stati anche segnali di rallentamenti da parte di Teheran, che ha accusato gli Stati Uniti di ostruzionismo. I negoziati, quindi, sembrano avanzare, ma non sono ancora definitivi. Nessuna delle parti ha comunicato ulteriori dettagli sui tempi o sui contenuti dell'intesa.

L'intesa fermerebbe le ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. La Repubblica islamica si impegna a rinunciare alle scorte di uranio. Verrebbero sbloccati 25 miliardi di beni iraniani congelati all'estero. La firma non avverrà oggi. Trump su Truth: "Adios" Passi avanti concreti nel raggiungimento di un'intesa tra Usa e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che la bozza di un accordo è stata finalizzata. Essa prevederebbe un prolungamento della tregua di 60 giorni, la riapertura di Hormuz e la rinuncia da parte di Teheran alle scorte di uranio. L'ostruzionismo degli Stati Uniti nei confronti di alcune clausole di un potenziale accordo con l'Iran, tra cui il rilascio dei beni bloccati di Teheran, continua tuttora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "I negoziati procedono". C'è l'ok di Khameni all'accordo, ma l'Iran frena: "Usa fanno ostruzionismo"

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