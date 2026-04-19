Iran la guerra in diretta | Teheran conferma la chiusura di Hormuz | Progressi nei colloqui con gli USA ma accordo ancora lontano

Nelle ultime ore, le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, affermando di aver fatto progressi nei colloqui con gli Stati Uniti ma di essere ancora lontani da un accordo. La decisione arriva in risposta al blocco dei porti imposto da Washington, mentre le tensioni tra Iran, Israele e gli Stati Uniti continuano a crescere nel quadro del conflitto in corso. Le notizie indicano un aumento dei confronti nella regione, con conseguenze ancora da valutare.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi domenica 19 aprile: i Pasdaran conferma la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, in risposta al blocco dei porti imposto da Washington. Da Teheran annunciano: "Progressi nei colloqui con gli USA ma accordo ancora lontano".🔗 Leggi su Fanpage.it

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