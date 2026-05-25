Iran-Usa progressi nei colloqui di pace | Ma un accordo non è vicino

Le autorità iraniane hanno riferito che durante i colloqui con gli Stati Uniti sono stati raggiunti accordi su diverse questioni legate alla fine del conflitto. Tuttavia, hanno precisato che un accordo completo non è prossimo a essere firmato. Le discussioni sono ancora in corso e non ci sono tempi definiti per una risoluzione definitiva.

L' Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte che «un accordo non è imminente». «È corretto affermare che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, «ma dire che ciò significhi che la firma di un accordo sia imminente. nessuno può fare una simile affermazione». Il portavoce ha precisato che l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e che la questione nucleare non è ancora stata discussa.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Iran-Usa, progressi ma non si esclude il conflitto

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