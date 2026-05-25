Le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti sul nucleare proseguono con dialoghi caratterizzati da cautela e da tensioni politiche crescenti. Le divergenze strategiche tra i due paesi rimangono evidenti, influenzando le discussioni diplomatiche. Nel frattempo, si apre un confronto anche su altri temi, come i Mondiali di calcio, con posizioni divergenti tra le parti. La situazione resta caratterizzata da un clima di incertezza e da un prolungato stallo nelle trattative.

La trattativa tra Iran e Stati Uniti continua a svilupparsi in un clima di cauta interlocuzione diplomatica e crescente contrapposizione politica, riflettendo la profondità delle divergenze strategiche che ancora separano Washington e Teheran. Se da un lato la Repubblica islamica riconosce che i colloqui hanno consentito di avvicinare le posizioni su diversi aspetti tecnici del dossier nucleare, dall'altro entrambe le parti lasciano intendere che la distanza politica necessaria per una vera intesa è tutt'altro che colmata. Il quadro complessivo che emerge è quello di una trattativa condizionata dalla pressione politica interna americana, dalle persistenti diffidenze iraniane e dall'assenza di un meccanismo stabile di garanzia reciproca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran-Usa, negozianti sul nucleare ancora incerti e si apre scontro sui Mondiali di calcio

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Iran-Usa, perché i negoziati sono falliti: da Hormuz alle armi nucleari, ecco i nodi

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