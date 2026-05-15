Iran-Usa Trump apre sul nucleare | Ok 20 anni di stop ma servono garanzie reali

Negli Stati Uniti, l'ex presidente ha commentato la questione nucleare iraniana, dicendo che un accordo di vent'anni di stop alle attività sarebbe possibile, ma solo se ci sono garanzie concrete. La situazione tra Iran e Stati Uniti resta complicata, con negoziati che sembrano essere in stand-by. Mentre Washington avrebbe rifiutato una proposta iraniana, sono arrivati segnali da entrambe le parti per cercare di riavviare il dialogo. Le tensioni tra i due paesi continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale.

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