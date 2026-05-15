Iran-Usa Trump apre sul nucleare | Ok 20 anni di stop ma servono garanzie reali
Negli Stati Uniti, l'ex presidente ha commentato la questione nucleare iraniana, dicendo che un accordo di vent'anni di stop alle attività sarebbe possibile, ma solo se ci sono garanzie concrete. La situazione tra Iran e Stati Uniti resta complicata, con negoziati che sembrano essere in stand-by. Mentre Washington avrebbe rifiutato una proposta iraniana, sono arrivati segnali da entrambe le parti per cercare di riavviare il dialogo. Le tensioni tra i due paesi continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale.
(Adnkronos) – Tensione e spiragli nei negoziati tra Iran e Stati Uniti: Washington avrebbe respinto la proposta di Teheran, ma arrivano nuovi messaggi per riprendere il dialogo. Trump apre a un possibile accordo con stop di 20 anni all’attività nucleare iraniana, chiedendo però “garanzie reali”. Teheran guarda anche alla mediazione della Cina. Il presidente americano Donald. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza
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