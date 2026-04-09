Trump-Iran scontro sul nucleare | la linea rossa Usa e le accuse di Teheran

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran si intensificano dopo che Teheran ha annunciato di aver aumentato l'arricchimento dell'uranio oltre il limite stabilito dall'accordo internazionale. Gli Stati Uniti hanno risposto definendo questa mossa una violazione delle condizioni precedenti e hanno ribadito la loro posizione contro qualsiasi attività nucleare che possa minacciare la sicurezza regionale. La situazione sembra deteriorarsi, mettendo a rischio la tregua raggiunta tra le due nazioni.

(Adnkronos) – Lo scontro sull'uranio arricchito rischia già di far saltare la tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump afferma che i circa 440 chili di materiale arricchito al 60% prodotti da Teheran saranno “perfettamente gestiti” dagli Stati Uniti. Teheran, al contrario, rivendica il pieno diritto all’arricchimento e lo inserisce tra i punti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Usa-Iran, prove di dialogo sul nucleare: lo “scoglio” Israele e la linea dura di TrumpProseguono i contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare, con la mediazione dell’Oman. Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel MediterraneoRoma, 20 febbraio 2026 - Un “attacco limitato” contro l’Iran per costringerla ad accettare le richieste Usa sul nucleare, se no una campagna militare... Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026 Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Il discorso di Trump sull'Iran, la missione Artemis nello Spazio e altre notizie interessanti; Guerra all'Iran: colpita centrale di Bushehr, evacuato personale russo; La settimana politica: Iran, ultimatum di Trump e rischio razionamento energetico per l’Italia. Scontro su Trump a Cartabianca: Hawkins accusa Scanzi: Sono basita dagli insultiClima tesissimo in studio sul tema Iran e Donald Trump: Maria Luisa Rossi Hawkins denuncia «insulti e maleducazione» da parte di Andrea Scanzi ... affaritaliani.it L'ultimatum di Trump all'Iran: quando scade e quanto è seria la sua minaccia di far saltare tutto?Il presidente degli Stati Uniti avverte che una civiltà potrebbe essere sul punto di scomparire se il regime di Teheran non risponderà al suo ultimatum entro martedì sera. Quali sono gli scenari possi ... it.euronews.com Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "ha fatto la storia. Nessun altro presidente ha mostrato la sua determinazione. Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, sottolineando che l'operazione Epic Fury ha "decimato" l'Iran. "In 38 giorni abbiamo s - facebook.com facebook Tregua Usa-Iran a rischio: Libano, uranio e Hormuz dividono Trump e Teheran x.com