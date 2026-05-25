Iran-USA colloqui sul cessate il fuoco | accordi su vari punti ma intesa finale lontana

Da dayitalianews.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i recenti colloqui tra Iran e Stati Uniti, sono stati discussi vari punti relativi a un possibile cessate il fuoco. Sebbene siano stati raggiunti alcuni accordi, non c’è ancora un’intesa finale. Le discussioni sono progredite, ma non si prevede una firma imminente. I colloqui sono stati caratterizzati da un atteggiamento di apertura, anche se permangono differenze su alcuni aspetti fondamentali.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Dialogo avanzato ma nessuna firma imminente. Nel corso dei recenti colloqui diplomatici tra Iran e United States, arrivano segnali di apertura su diverse questioni legate a un possibile accordo per la fine del conflitto. Tuttavia, da Teheran arriva una precisazione importante: non esiste ancora un’intesa definitiva e un accordo non è imminente. A riferirlo è il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, che ha sottolineato come le trattative abbiano prodotto risultati parziali, senza però arrivare a una conclusione complessiva. “Intese su molte questioni, ma nessuna conclusione finale”. Secondo quanto dichiarato dal portavoce, nel corso del confronto diplomatico si sarebbe arrivati a un punto di convergenza su gran parte dei temi sul tavolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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