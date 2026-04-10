Israele | Colloqui con Beirut Ma manca un cessate il fuoco Domani negoziati con Usa e Iran

Il governo israeliano ha annunciato di essere aperto a colloqui con Beirut, anche se non è stato ancora stabilito un cessate il fuoco. Domani, si terranno negoziati tra Stati Uniti e Iran nella capitale pachistana. Nel frattempo, Israele ha deciso di avviare un dialogo con il Libano, in risposta agli appelli del governo libanese. Nessuna informazione è stata fornita sulla possibilità di un accordo immediato o sui punti specifici trattati.

Roma, 10 aprile 2026 – Anche Israele sembrerebbe pronto a trattare. In vista del primo round dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, in programma domani nella capitale pachistana, lo Stato ebraico ha deciso di aprire al dialogo con Beirut, a seguito degli appelli del governo libanese. "Avvieremo al più presto i negoziati – ha detto il premier Benjamin Netanyahu –. I colloqui si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull’instaurazione di relazioni pacifiche con il Libano". Secondo Axios, i negoziati tra Tel Aviv e Beirut cominceranno la prossima settimana, con il primo incontro che si terrà a Washington, nella sede del Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Israele e il Libano iniziano a parlare. Non ci sarà un cessate il fuoco, ma la prossima settimana sono previsti i colloqui diretti fra israeliani e governo libanese. I punti e perché sono importanti. Di @Micol_Fla x.com