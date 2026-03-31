Recentemente, si è discusso delle decisioni prese in relazione alla recente escalation nel Golfo, con particolare attenzione alle dichiarazioni e alle posizioni di alcuni leader politici. Le dichiarazioni ufficiali, le comunicazioni tra le parti coinvolte e le conseguenze delle azioni militari sono state al centro delle analisi. Inoltre, si è assistito a un incremento delle tensioni tra le nazioni della regione, con ripercussioni anche a livello internazionale.

Sulle scelte irresponsabili della nuova guerra del Golfo, occorre interrogarsi su un aspetto che è sicuramente inviso al vendicativo Netanyahu ed è ovviamente lontano dalla “cultura” di Trump, ma anche da quella parte d’Europa ancora cieca sulla logica dei due leader bellicisti: la natura profonda della società iraniana. È vero che ci sono nuove generazioni e classi sociali che hanno protestato contro la repressione e le diseguaglianze imposte dal regime, ma è una narrazione distorta pensare che tutto il popolo iraniano sia convinto che la Repubblica Islamica sia solo una teocrazia ottusa da abbattere. Un analista attento come Ishaan Tharoor... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’illusione strategica di Trump che soffia sul sentimento anti-occidentale

Articoli correlati

Incontro storico tra Canada e Cina, nuova partnership strategica anti TrumpCanada e Cina stanno avanzando verso una nuova partnership strategica e entrambe le parti potranno ottenere “progressi storici” sfruttando i...

L’unico paese dell’Europa occidentale che sta dicendo di no a TrumpIl primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato finora l’unico fra i principali leader dell’Unione Europea a criticare con durezza la decisione...

Approfondimenti e contenuti su L'illusione strategica di Trump che...

Discussioni sull' argomento Trump prevede la fine della guerra. L’Iran non è stato avvisato; Basta guerre imperiali: così gli Usa Maga contestano Trump; Trappola del rimbalzo: l’effetto Trump e l’illusione di una svolta nei mercati; Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa.

Iran, vincere o non perdere? Quattro versioni sul dilemma di TrumpQuattro letture (che si integrano) sulla guerra scatenata da Usa e Israele contro l'Iran, che è più difficile, più ambigua e più pericolosa di quanto quasi tutti avessero previsto, ma è anche una prov ... corriere.it

Il Papa: "Ho chiesto a Trump lo stop alla guerra, il conflitto finisca prima di Pasqua, tanti morti, anche bambini innocenti" - facebook.com facebook

La guerra di Trump. “Tenetevi l’ayatollah, lo stretto e pure le armi” x.com