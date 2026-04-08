Donald Trump e Vladimir Putin si trovano attualmente a dover affrontare le conseguenze di scelte militari che si sono rivelate fallimentari, con crisi in corso che coinvolgono le loro nazioni e influenzano gli equilibri internazionali. La situazione riguarda anche i conflitti in Ucraina e Iran, con le rispettive posizioni di Washington e Mosca che vengono messe alla prova. Le tensioni si intrecciano in un quadro di instabilità crescente a livello globale.

Donald Trump e Vladimir Putin si trovano oggi a gestire l’esito di strategie militari basate su calcoli errati, affrontando crisi che minacciano la loro immagine internazionale e la stabilità globale. Mentre il Cremlino resta intrappolato in Ucraina, Washington gestisce un conflitto in Iran che ha innescato una paralisi energetica senza precedenti. Il presidente russo si ritrova in una situazione di stallo dopo aver iniziato l’offensiva contro Kiev nella convinzione che un nuovo regime amico sarebbe stato installato in poche settimane. Questo errore di valutazione ha trasformato l’operazione in un conflitto logorante, con un bilancio umano che raggiunge potenzialmente un milione di vittime e un drenaggio massiccio di capitali economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Putin: l’illusione della forza tra Ucraina e Iran

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Osservatorio sul mondo che cambia: USA e Russia trattano, l’Europa spinge verso la guerra mondiale

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"Stiamo, e continueremo a discutere con l'Iran di una riduzione delle tariffe e delle sanzioni. Molti dei 15 punti sono già stati concordati. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dove ha a - facebook.com facebook

Sull'America la macchia di Trump, un prevedibile mistificatore (di M. Teodori) x.com