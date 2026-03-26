Iran-Usa Trump concede altri 10 giorni | Fino al 6 aprile non attacco centrali

Da periodicodaily.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver congelato temporaneamente i piani di attacco contro le centrali energetiche iraniane fino al 6 aprile, rispondendo a una richiesta del governo di Teheran. La decisione, comunicata attraverso un messaggio pubblico, rappresenta un'ulteriore proroga nelle tensioni tra i due paesi, con l’accordo tra le parti ancora lontano dal raggiungimento.

(Adnkronos) – L'accordo con l'Iran resta lontano ma Donald Trump dimostra pazienza. Il presidente americano annuncia che, "su richiesta del governo di Teheran", gli Stati Uniti congeleranno i piani d'attacco alle centrali energetiche fino a lunedì 6 aprile. Dieci giorni di tregua, dice il numero 1 della Casa Bianca, concessi per favorire i negoziati e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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